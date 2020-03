Testcapaciteit wordt uitgebreid, maar “niet voor gezonde mensen”

Het aantal testen op het coronavirus zal de volgende dagen gevoelig uitgebreid worden. De taskforce onder leiding van minister Philippe De Backer volgt een strategie die moet toelaten om de capaciteit geleidelijk op te drijven van 2.000 testen per dag nu tot 10.000 testen per dag. Voorlopig blijft het wel zo dat enkel zieke mensen in het ziekenhuis getest worden.