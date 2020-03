Sergio Ramos schiet UNICEF te hulp voor aankoop materiaal

Real Madrid-kapitein Sergio Ramos en zijn partner Pilar Rubio dragen hun steentje bij in de strijd tegen het coronavirus, dat lelijk huishoudt in Spanje. De verdediger doneerde een aanzienlijk bedrag aan UNICEF, waarmee 15.000 detectiekits, duizend individuele beschermingstuks (zoals latex handschoenen) en maar liefst 265.541 mondmaskers kunnen aangekocht worden.

“Wij hebben al samen gewerkt met UNICEF”, schreef Ramos op Instagram. “Een noodzakelijke en onmiddellijke hulp! Het medisch materiaal, onmisbaar voor de gezondheidsmedewerkers, zal vrijdag in Spanje aankomen.”

Ramos roept zijn volgers op zijn voorbeeld te volgen. “Onze medische centra en gezondheidsmedewerkers hebben onze steun nodig in de strijd tegen het virus.” In Spanje bezweken tot woensdag al 3.434 personen aan het coronavirus. De situatie in verschillende Spaanse ziekenhuizen, onder meer in hoofdstad Madrid, is bijzonder ernstig.