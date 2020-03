Extrema Outdoor stopt voorlopig met ticketverkoop: “Erg onzeker geworden”

Nu de overheidsmaatregelen voor het indijken van het coronavirus waarschijnlijk tot juni, en zelfs langer, van kracht lijken te zijn, komen ook steeds meer festivals in het gedrang. Een van die festivals is Extrema Outdoor: Limburgs grootste dancefestival zou dit jaar tijdens het Pinksterweekend normaal zijn tiende editie vieren aan de Houthalense Plas. De organisatie meldt nu echter via Facebook dat het de ticketverkoop voorlopig stopzet. In de boodschap benadrukt Extrema dat het voor de definitieve afgelasting voorlopig nog het aangepaste advies van de overheid afwacht.

“Hoewel we ons al maanden opmaakten voor het festival, zijn de omstandigheden de laatste weken erg onzeker geworden. Weet dat deze beslissing uiteindelijk niet in onze handen ligt”, klinkt het in het bericht. “Wat de uitkomst ook is, we zullen voor iedereen die ons festival wou bezoeken een oplossing voorzien. We zijn ervan overtuigd dat, eens dit voorbij is, niet enkel de ravescene maar de hele wereld sterker zal terugkomen.”

Extrema Outdoor zou dit jaar normaal gezien doorgaan van 29 tot en met 31 mei, en maakte zich op voor een recordeditie met 75.000 bezoekers.

Wie met vragen zit, kan mailen naar info@extrema.be.