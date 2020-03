Donald Trump looft “wijze beslissing” om Olympische Spelen uit te stellen en kondigt meteen komst aan voor 2021

De Amerikaanse president Donald Trump noemt het “een wijze beslissing” om de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio, met voorziene start op 24 juli, wegens de coronacrisis uit te stellen tot volgend jaar. Trump liet meteen weten in 2021 bij het event aanwezig te zijn.

“Felicitaties voor premier Abe van Japan en het IOC voor hun erg wijze beslissing om de Spelen in 2021 te houden”, schreef de Amerikaanse president woensdag op Twitter. “Het wordt een groot succes, en ik kijk ernaar uit aanwezig te zijn.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hakte dinsdag in samenspraak met de Japanse premier Shinzo Abe de knoop door om de OS naar volgend jaar te verplaatsen. Even voordien had Trump al laten verstaan, bij een besluit over een mogelijk uitstel van de Spelen wegens de coronacrisis, volledig te vertrouwen op het advies van Abe. “Hij zal de juiste beslissing nemen. Daar twijfel ik niet aan”, verklaarde Trump toen. “Abe is een grote vriend van Amerika. We houden rekening met zijn wensen. Tot nu toe heeft hij met betrekking tot de Olympische Spelen fantastisch werk geleverd. We vertrouwen op zijn oordeel.”