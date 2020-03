Beringen - Het coronavirus heeft ondertussen het hele land in haar greep. Uitzonderlijk zal het stadsmagazine B-magazine van de stad Beringen in april niet verschijnen.

Stad Beringen zet momenteel volop in op communicatie over het coronavirus. "Dat doen we via onze website, via onze sociale mediakanalen zoals Facebook, Instagram en Twitter en de stadsapp. Omdat de informatie rond de maatregelen snel kan veranderen, kiezen we bewust om ook in te zetten op bewonersbrieven en flyers", klinkt het.