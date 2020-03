Ook Sezoensrally in Bocholt wordt uitgesteld: “Uitstel maar nog geen afstel”

/ Bocholt - De Sezoensrally in Bocholt, voorzien voor zaterdag 16 mei, wordt uitgesteld. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum. Na de Rally van Spa, de TAC-rally in Tielt en de Rally van Wallonië is dit de vierde BK-manche die niet op de geplande datum kan doorgaan.

“Vorige week werd het parcours goedgekeurd door de RACB”, legde organisator Racing Team Moustache uit. “Met onder meer een totaal nieuwe klassementsproef hadden we ons huiswerk voor de 44ste editie al af. Ook de voorbereidende vergaderingen met de lokale overheden waren achter de rug. Maar door de grote onzekerheid rond de coronamaatregelen hebben we besloten om niet op de geplande datum te organiseren.”

“Op dit moment is uitstel nog geen afstel”, vervolgen de organisatoren. “We zoeken nog naar een nieuwe datum, al zal dat niet gemakkelijk zijn. De Sezoensrally wil de goede verstandhouding met de vele land- en tuinbouwers behouden. Organiseren in een voor hen ongunstige periode is geen optie. Bovendien zijn er al zoveel andere wedstrijden en evenementen afgelast, die ook op zoek zijn naar een nieuwe datum. Tot slot is het ook afwachten wat de RACB gaat beslissen voor het kampioenschap.”