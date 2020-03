Eerste online quarantaine quiz groot succes

Lommel - Dinsdagavond 24 maart vond de eerste editie van de Quarantaine Quiz plaats. Dit was een online quiz die georganiseerd werd door Kris Verduyckt. Maar liefst 1.674 personen hebben zich aangemeld op Kahoot, wat nodig was om aan deze quiz te kunnen deelnemen.

Sommige deelnemers hadden jammer genoeg wat technische problemen. “Ik heb deze quiz gemaakt om de thuissituaties wat aangenamer te maken nu iedereen verplicht in zijn kot moet blijven. Dan is het toch leuker om een uur lang vanuit je luie zetel 35 vragen te beantwoorden”, vertelt organisator Kris Verduyckt.

Maar liefst 1.418 mensen gaven minstens één goed antwoord via de app. De laatste vraag werd door 1284 personen beantwoord. “Het was een leuke, maar ook wel een spannende ervaring door de techniek. Er was slechts één vraag met minder dan 10 procent juiste antwoorden. Dat was de vraag om Jezus uit te beelden in gebarentaal. De makkelijkste vraag was de kleur van een bordje verzamelplaats buiten bij een openbaar gebouw.”

Greet Bressers uit Lommel won en met 32 juiste antwoorden op de 35 vragen. Tom Mullens was tweede, team Woensel werd derde. “De quiz werd niet alleen door Lommelaars gespeeld. Iedereen die wou, kon deelnemen. Mensen van overal in België, maar zelfs vanuit andere landen. Ik heb berichtjes gehad uit heel Vlaanderen en Zuid-Afrika. Maar uiteraard ook van veel Lommelaars. Wellicht komt er volgende week een tweede editie van de quiz”, besluit organisator Kris.