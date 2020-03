De HBO-miniserie The Plot Against America is de aanrader van het moment. Deze historische familiekroniek functioneert als een spiegel voor het moderne Amerika. Hallucinant!

De in 2018 overleden auteur Philip Roth publiceerde The Plot Against America in 2004, een historische wat-als-roman die nu haast profetisch lijkt. Het boek beschrijft het leven van de Joodse familie Roth ...