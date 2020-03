Twee nieuwe coronadoden in Limburg, aantal opgenomen patiënten stijgt fors

Hasselt - Er zijn in Limburg opnieuw twee coronapatiënten overleden, wat het totaal op 23 brengt. Het aantal opgenomen patiënten in Limburg is opgelopen naar 281, dat zijn er maar liefst 68 meer dan gisteren. Van die 281 patiënten verblijven er 60 op intensieve.

Net als op nationaal niveau blijven ook in Limburg de cijfers van besmette, opgenomen en overleden coronapatiënten fors oplopen. Zo staat de balans van coronadoden in Limburg, met twee extra overlijdens, momenteel op 23. Opnieuw stierf een patiënt in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, wat het totaal aantal coronadoden daar op zeven brengt. Ook in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder overleed opnieuw een coronapatiënten wat het totaal aantal sterfgevallen daar op vier brengt. De andere coronadoden vielen eerder al in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden (8 coronadoden), het ZOL in Genk (2 coronadoden), Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik (1 coronadode) en het Mariaziekenhuis in Pelt (1 coronadode). Het AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren heeft als enige Limburgs ziekenhuis nog geen coronadode te betreuren.

60 patiënten op intensieve

Ook het aantal opgenomen coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen neemt alweer fors toe. Op dit moment liggen er in de zeven Limburgse ziekenhuizen in totaal 281 patiënten met een coronabesmetting, dat zijn er 68 meer dan gisteren en de grootste stijging tot nog toe. Gisteren ging het nog om een stijging van 36 ziekenhuisopnames, maandag was er sprake van 12 extra opnames. Ook het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen schiet in Limburg opnieuw fors de hoogte in. Van de 281 patiënten in de ziekenhuizen verblijven er momenteel 60 op intensieve, dat zijn er liefst 15 meer dan gisteren, of een stijging met een kwart. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt vangt momenteel het hoogst aantal coronapatiënten op: 85, van wie 22 op intensieve. Het aantal bevestigde besmettingen in Limburg ligt momenteel op 673, al ligt het werkelijke aantal natuurlijk nog een stuk hoger omdat niet iedereen met symptomen getest wordt. Met 79 besmettingen op 100.000 inwoners blijft Limburg de zwaarst getroffen provincie.