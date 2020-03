ROYALS. Zo kwam de ‘perfecte’ foto van Harry en Meghan tot stand en krijgt Beatrice huwelijk met amper drie gasten?

In een interview met Vogue heeft fotograaf Samir Hussein verteld over de adembenemende foto die hij maakte van Harry en Meghan. Sarah Ferguson deelde dan weer een nooit geziene foto van het huwelijk van prinses Eugenie. En in België, daar werden wafels gebakken.

Tijdens hun laatste officiële verplichtingen op Britse bodem, woonden prins Harry en Meghan Markle de Endeavor Awards bij. Toen het koppel arriveerde op het event, regende het pijpenstelen. Toch slaagde fotograaf Samir Hussein erin om een bijzonder romantisch moment vast te leggen tussen de twee. Hij volgt in dienst van Getty Images al twaalf jaar de Britse koninklijke familie, maar dit keer had hij een iconische foto te pakken. Het beeld ging al snel viraal en in Vogue vertelt hij er honderduit over.

“De regen viel met bakken uit de lucht, wat erg lastig kan zijn als je wilt fotograferen met flits”, zegt hij. “Het betekende ook dat Harry en Meghan onder een paraplu zouden lopen, wat meestal wil zeggen dat het moeilijk zal worden om mooie foto’s van het paar te nemen.” Maar uiteindelijk viel alles op zijn plaats. “Ik had niet durven dromen dat al deze elementen op zo’n spectaculaire manier zouden samenkomen om z'n tijdloos beeld te creëren.”

Prinses Eugenie stond deze week voor een bijzondere mijlpaal, want ze vierde haar dertigste verjaardag. Mama Sarah ‘Fergie’ Ferguson was er als de kippen bij om haar dochter een gelukkige verjaardag te wensen. Ze deelde daarom op Instagram een foto van Eugenie van tijdens haar huwelijk met Jack Brooksbank dat in 2018 plaatsvond. “Mijn favoriete foto van haar huwelijksdag, die ze speciaal voor haar mama nam. Mijn klein meisje is vandaag dertig geworden”, klinkt het. De jurk die ze draagt was trouwens van de hand van Peter Pilotto en Christopher de Vos.

Voor Fergie’s andere dochter, prinses Beatrice, is er dan weer minder goed nieuws. Haar huwelijk met Edoardo Mapelli Mozzi, dat normaal op 29 mei zou plaatsvinden, is nog maar eens uitgesteld. Eerst gooiden de banden van haar vader prins Andrew met Jeffrey Epstein roet in het eten en nu de coronacrisis. Naar verluidt overweegt de 31-jarige prinses een kleine plechtigheid met amper drie andere aanwezigen. Enkel de priester en twee getuigen mogen namelijk momenteel ook nog van de partij zijn in een kerk. Het lijkt er dus op dat het huwelijksfeest voor lange tijd zal worden uitgesteld.

Dramatisch nieuws ook uit Parijs. Daar is prinses Maria Teresa van Bourbon-Parma bezweken na een korte strijd tegen het coronavirus. De immer strijdbare tante van de Nederlandse prinsen Carlos en Jaime en de prinsessen Margarita en Carolina is 86 jaar geworden. Dat heeft prins Carlos, als hoofd van de familie, bekendgemaakt. Hij sprak van ’intens verdriet en een groot verlies’.

In België zijn prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore aan het bakken geslagen. De vier kinderen van Filip en Mathilde maakten zelf wafels voor de bewoners en het zorgpersoneel van twee rusthuizen. Ze praatten via de telefoon ook met eenzame senioren. Het koninklijk paleis deelde op Twitter een foto van het viertal.

In Zweden werken ook de royals van thuis uit tijdens de coronacrisis. Kroonprinses Victoria gaf het goede voorbeeld en deelde een foto van zichzelf aan het werk in het Paleis Haga in Stockholm. Victoria en haar man Daniel kregen de villa in 2010 als huwelijksgeschenk van koning Carl Gustaf. En ook Daniel werkt van thuis uit, blijkt uit het tweede beeld dat werd gedeeld. Daarin zien we het koppel tijdens een videoconferentie.

Sinds deze week volgen de kleine prins George (6) en prinses Charlotte (4) les van thuis uit. Hun Thomas Battersea-school sloot voorlopig de deur voor alle leerlingen, behalve voor die van het medisch personeel. Volgens bronnen binnen de paleismuren vertoeven de twee oudste kinderen van prins William en Kate Middleton in hun residentie in Kensington Palace. Ook zij moeten voortaan les volgen via de online weg.