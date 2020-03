Experts: “Mondmasker dragen op straat heeft geen zin”

Het heeft geen zin om een mondmasker te dragen op straat. Dat hebben experts Steven Van Gucht en Emmanuel André gezegd op de dagelijkse persconferentie van de FOD Volksgezondheid en het crisiscentrum over het coronavirus.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

LEES OOK. Twee nieuwe coronadoden in Limburg, aantal opgenomen patiënten stijgt fors

Mondmaskers, een schaars goed in deze coronatijden, zijn niet nodig om gewoon door de straat te lopen. “Je kan het virus niet krijgen door op straat te lopen en lucht in te ademen, dat is onmogelijk”, aldus Van Gucht. Afstand houden van elkaar is wel van belang.

Het virus wordt voornamelijk via de handen doorgegeven, benadrukten de experts. “Het is vooral belangrijk dat de handhygiëne goed is”, klinkt het. Een mondmasker kan zelfs een vals veiligheidsgevoel geven, want daar komen we met onze handen aan als we die op- en afzetten. “Als we dan onze handen niet wassen, kan het gevaarlijk zijn.”