Marc Van Ranst vreest voor voetbalseizoen: “Competitie redden wordt moeilijk”

Viroloog Marc Van Ranst heeft zijn licht laten schijnen op het vervolg van de Belgische voetbalcompetitie. Hij is niet bepaald optimistisch over het verdere verloop: “We gaan niet plots alle maatregelen stopzetten en weer massa-evenementen zoals voetbalwedstrijden toelaten.” Intussen beraadde de Pro League zich ook over de zaak, zonder resultaat.