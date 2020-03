Limburgs Landschap sluit parkings natuurgebieden af

Heusden-Zolder - Nadat de overheden heel wat parkings in de nabijheid van natuurgebieden of provinciale domeinen hadden afgesloten, nam Limburgs Landschap vzw ook de beslissing om deze maatregel toe te passen.

Het voorbije weekend bleek dat heel wat mensen nog steeds met de wagen op pad gingen. Vaak om te gaan wandelen in de gekende natuurgebieden. Dit druist volledig in tegen de verstrengde maatregelen in kader van corona. Want enkel essentiële verplaatsingen zijn nog toegelaten. En met de wagen naar een natuurgebied rijden, hoort daar dus niet bij.



Broedseizoen

“Met deze maatregel willen we de mensen ontmoedigen om met de wagen naar een natuurgebied te rijden om daar te gaan wandelen” vertelt Vic Indestege, bijzondere veldwachter bij Limburgs Landschap vzw. “Vorig weekend was het op sommige plaatsen druk, veel te druk. Dit is voor het indijken van het corona-virus geen goede zaak. Maar ook voor de natuur, waar het broedseizoen nu start, is dit niet ideaal. Voor alle duidelijkheid: onze natuurgebieden blijven toegankelijk op de aangeduide paden. Maar enkel voor mensen die in de buurt wonen en er te voet of met de fiets geraken.”

Afgesloten

Daarom werd beslist om de parkings aan Kempenbroek, De Goort (Kinrooi), Koningsteen (Kinrooi), de vijvers van Hengelhoef (Houthalen-Helchteren) en Tösch-Langeren (Maaseik) af te sluiten voor alle motorvoertuigen. Alle andere parkings die aan natuurgebieden van Limburgs Landschap vzw liggen zijn niet in eigendom. Maar de meeste werden door de gemeente afgesloten.

“Hopelijk zullen we zien dat, vanaf nu, de mensen deze maatregel wel goed opvolgen”, zegt Dirk Ottenburghs, PR-medewerker bij Limburgs Landschap vzw. “Want elke dag stellen wij vast dat er meer volk komt in de natuurgebieden. Dat is helemaal niet erg als iedereen dat doet met het nodige respect. Op de paden blijven, geen zwerfvuil achterlaten en natuurlijk afstand houden. We helpen mensen zelfs op weg door iedere dag informatie, per gemeente waar wij natuurgebieden hebben, te posten op Facebook. Ik ben er zeker van dat heel wat mensen plots plekjes gaan ontdekken waar ze voor de corona-crisis zelfs geen weet van hadden. Toch iets positief in deze moeilijke tijden.”

Facebook-pagina: Limburgs Landschap vzw