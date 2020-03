Zonhoven helpt en belt met 80-plussers

Zonhoven - Mensen die hulp nodig hebben of graag een handje helpen, kunnen zich aanmelden via de website van de gemeente Zonhoven op 'Zonhoven zorgt'. Daarnaast lanceert de gemeente ook het initiatief 'Zonhoven belt'.

De gemeente Zonhoven lanceert het initiatief ‘Zonhoven Zorgt’. Inwoners kunnen hulp vragen of hulp aanbieden via de website van de gemeente.

Daar vind je ook een kaartje dat je kan downloaden en afdrukken om vervolgens bij de buren in de brievenbus te steken. Deze kaartjes zijn ook huis-aan-huis bedeeld.

Op het platform kan je een formulier invullen met je hulpvraag of de hulp die je graag wil geven. De gemeente is ook bereikbaar via e-mail op corona@zonhoven.be of telefonisch op 011 81 05 08 of 0493 89 02 22.

Om ook zeker de doelgroep van 80-plussers te bereiken, lanceert de gemeente ook ‘Zonhoven Belt’. Een team van gemeentemedewerkers neemt telefonisch contact op met alle 80-plussers die niet in het rusthuis of zorgcentrum wonen. Ze doen dat door hen te vragen waar er hulp geboden kan worden.

De vrijwilligers die zich eerder aanmeldden, bieden daarna op hun beurt hulp aan de 80-plussers.