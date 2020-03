Marc Van Ranst na dood van vijf bewoners: “Alle serviceflats moeten in lockdown”

“Als serviceflats geen strengere maatregelen zullen toepassen, dan krijg je nog meer tragedies zoals die in Borgerhout.” Dat zegt viroloog Marc Van Ranst nadat in vijf dagen tijd vijf vrienden die in een serviceflat in Borgerhout woonden, zijn overleden aan de gevolgen van corona. Vlaams gezondheidsminister Wouter Beke (CD&V) neemt voorlopig geen striktere maatregelen.