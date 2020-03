Notarissen geen vragende partij om testamenten via Skype op te stellen in coronatijden

De Belgische notarissen zijn geen vragende partij voor een wetsverandering die het mogelijk moet maken om, tijdens de coronacrisis, testamenten via Skype op te stellen. Hun Nederlandse collega’s hadden dat wel gevraagd. “De situatie in Nederland is anders dan bij ons, zo kennen wij het zelfgeschreven testament”, zegt Bart Van Opstal, woordvoerder van Notaris.Be. Wel krijgen de Belgische notarissen nu meer vragen over familiale aangelegenheden, zoals testamenten, en minder over vastgoed.