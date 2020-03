Belgische modemerken doodongerust tijdens coronacrisis: “Verschuif de solden naar augustus”

De coronacrisis maakt het moeilijk om naar de toekomst te kijken en ook jonge, Belgische ontwerpers zijn bezorgd. In een open brief beschrijven ze hun onzekerheden. “Net op het moment dat de lente u verleidt om verliefd te worden op een zwierige jurk, sluiten wij noodgedwongen onze winkels vol nieuwe spullen”, staat er te lezen. Belgische federaties roepen op om lokaal te shoppen en de solden uit te stellen.

Het zijn onzekere tijden voor (jonge) Belgische merken. Zestien ontwerpers van eigen bodem, onder wie Lies Mertens, Nele Content, Façon Jacmin en Mieke Dierckx, kropen in hun pen om een open brief samen te stellen. Daarin drukken ze uit dat ze de getroffen maatregelen om het virus te bestrijden absoluut begrijpen, maar ze gebruiken de brief ook als een manier om zichzelf te introduceren. Een schreeuw om aandacht die ze niet gewoon zijn en ook niet verkiezen, maar die volgens hen op dit moment nodig is om te kunnen overleven. “Wij timmeren nog volop aan de weg en onze namen zijn (nog) niet bij iedereen top of mind. Vandaar deze brief. Zie het als een kennismaking, het begin van hopelijk iets moois, want #ikkoopbelgisch, dat schept een band”, staat er te lezen.

Internationale concurrentie

“Vergeef ons, deze manier van kennismaken is niet van onze gewoonte. Wij zijn stuk voor stuk storytellers en onze verhalen doen het zoveel beter in onze zorgvuldig ingerichte winkels dan op uw scherm”, staat er nog. “U onderdompelen in ons universum en een rondleiding op maat geven door onze collecties, dàt geeft ons energie. We zoeken naarstig naar manieren om u ook digitaal te raken, maar -eerlijk is eerlijk- opvallen in die zee van internationale merken, slorpt energie. We zijn bovendien geen roepers maar zeggen het u liever persoonlijk: onze producten en verhalen toveren niet alleen bij aankoop maar ook lang daarna een glimlach op uw gezicht. Zie ze als een mooie herinnering aan een turbulente tijd.”

Solden in augustus?

Bij Creamoda, federatie voor modemerken en kledingproducenten, merken ze de grote bezorgdheid van Belgische ontwerpers ook op. “De crisis tast de volledige keten aan”, aldus directeur Erik Magnus. “Zomerbestellingen worden geannuleerd en er bestaat onduidelijkheid over het al dan niet laten produceren van de wintercollectie.” Volgens hem moeten maatregelen worden getroffen om een bloedbad aan kortingen in de sector te voorkomen.

Mode Unie, sectorfederatie van zelfstandige modedetailhandel, lanceerde afgelopen zaterdag al een voorstel op federaal niveau om de sperperiode te verruimen en de koopjesperiode te verplaatsen. Ook op Europees niveau zijn de nodige contacten reeds gelegd. “Om de consument ook in de toekomst een divers aanbod in modewinkels te kunnen bieden, is het verplaatsen van de solden van juli naar augustus én het ingaan van de sperperiode van zodra de winkels terug open gaan, echte noodzaak. We willen geen kortingen voor de koopjesperiode”, stelt directeur Isolde Delanghe in een persbericht. Ook ondernemersorganisatie UNIZO steunt het voorstel.

Hetzelfde zeil

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen, vindt Mode Unie, die de sector oproept om zich te verenigen. “Samen hebben we meer slagkracht, samen staan we sterk. De kleine meerverkoop die nu door kortingen gerealiseerd wordt, weegt niet op tegen de schade die aan de hele sector gedaan wordt. Hoe meer we aan hetzelfde zeil trekken, hoe sterker de boodschap, zowel binnen de sector als naar de consument.”

Een overzicht van alle Belgische merken op een rij, onder meer samengesteld door Flanders DC, ter inspiratie? Die vind je hier: ikkoopbelgisch.be