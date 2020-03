Familie brengt serenade voor jarige Maria in rusthuis

Koersel

Beringen - Maria Mussen vierde woensdag 25 maart haar 79ste verjaardag in Residentie Karen in Koersel.

Omdat het rusthuis in deze coronatijden hermetisch is afgesloten, heeft haar familie postgevat in de tuin met een groot spandoek om Maria proficiat te wensen met haar verjaardag. Haar dierbaren lieten tevens een bos bloemen en een korf met lekkers afleveren in Residentie Karen. Vanuit haar raam zag en hoorde de jarige, met de telefoon in de hand, hoe beneden in de tuin een serenade voor haar werd aangeheven. Haar echtgenoot Lucien, die samen met Maria in de residentie verblijft, kreeg de opdracht zijn vrouw drie kussen te geven voor iedereen die haar een warm hart toedraagt. Een opdracht die hij maar al te graag ter harte nam. Volgende week zijn de rollen omgedraaid, dan viert Lucien zijn 81ste verjaardag.