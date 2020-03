Anna Wintour richt fonds op om modewereld te steunen

Anna Wintour heeft samen met haar magazine Vogue en de CFDA, de organisatie van Amerikaanse ontwerpers, een steunfonds opgericht. Met het ingezamelde geld wil ze de lijdende mode-industrie een duwtje in de rug geven.

Het is niet de eerste keer dat Vogue en de Council of Fashion Designers of America (CFDA) de handen in elkaar slaan. Dat deden ze eerder ook al door het CFDA/Vogue Fashion Fund op te richten na 9/11 en dat steunfonds wordt nu nieuw leven ingeblazen tijdens de coronacrisis. Om dat extra in de schijnwerpers te zetten, zal onder de noemer ‘A Common Thread’ een reeks filmpjes worden uitgebracht die tonen wat de impact is van de pandemie op de industrie en het leven van de ontwerpers.

“We gaan achter de schermen om iedereen te tonen die een bijdrage levert aan deze creatieve, levendige en ongelooflijk belangrijke industrie”, zegt Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour. “De afgelopen dagen zijn we bij Vogue - zoals zovelen van jullie - niet alleen bezig met deze noodsituatie, maar ook met de vraag wat we kunnen doen om te helpen (naast thuisblijven natuurlijk). Een van de ergste gevoelens die een crisis als deze kan oproepen, is hulpeloosheid. En er is zoveel hulp nodig omdat vooral kleine bedrijven en werknemers de verwoestende economische gevolgen moeten dragen. Wij allemaal bij Vogue zijn, samen met de CFDA, vastbesloten om hen te helpen.”

Wie dat wil, kan vanaf nu ook geld doneren. “Er is geen eenvoudige oplossing voor onze branche, ik weet het. De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zijn diepgaand. Maar ik hoop dat dit fonds een stap in de goede richting is, en ik kijk ernaar uit om u er de komende dagen en weken meer over te vertellen”, zegt Wintour nog.