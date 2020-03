Kan je het coronavirus krijgen door de krant aan te raken?

‘Kan ik besmet raken met het coronavirus door een bepaald voorwerp, zoals de krant, aan te raken?’ De vraag houdt veel mensen bezig, maar het antwoord is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk kan dat niet. We leggen uit hoe dat zit.

Kan je ’s ochtends nog rustig de krant, die door verschillende handen is gegaan, uit de brievenbus halen en bij jouw koffie doorbladeren zonder besmet te worden? Of ook: kan je nog kaartjes aanraken, schrijven, versturen zonder dat je extra risico loopt om het virus door te geven? Kortom: overleeft het virus op papier en is het dan ook besmettelijk?

Het is een vraag die heel wat mensen zorgen baart en waar - helaas - ook nog veel onduidelijkheid over heerst. In een eerste studie vorige week, uitgevoerd door onderzoekers van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases en verschenen in vakblad NEJM, stond te lezen dat COVID-19 tot 24 uur zou standhouden op karton. Dat blijkt nu toch minder zeker te zijn. Wetenschappers gaan er nu van uit dat het virus op absorberend materiaal (onder meer karton, papier en textiel) niet goed kan overleven. Dat tweette de FOD Volksgezondheid op 23 maart. Op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen en tafels) zou het virus in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur overleven.

2/3 Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. pic.twitter.com/SCbYDZRUEW — FOD Volksgezondheid (@be_gezondheid) March 23, 2020

Dokter Peter Messiaen, gespecialiseerd in infectieziekten en immuniteit, van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt legt uit: “Hier is inderdaad nog veel onduidelijkheid over. We gaan ervan uit dat het virus op absorberende oppervlakten meer ‘kleeft’ en dat het dus minder snel aan de handen van de gebruiker blijft kleven. Ik zou persoonlijk veel meer schrik hebben van bijvoorbeeld winkelkarretjes, deurknoppen en geldmunten. Dat zijn harde oppervlakten en we weten nu al dat het virus daar infectieus kan blijven gedurende meerdere dagen. Tot zelfs 17 dagen volgens de laatste onderzoeken op het cruiseschip Diamond Princess (dat een maand in quarantaine voor anker lag in de haven van de Japanse stad Yokohama, nadat het coronavirus er ontdekt werd bij een van de passagiers, nvdr.).”

De gouden tip is en blijft dus nog steeds: zorg voor een goede handhygiëne.

Voor het laatste nieuws vanuit de overheid en voor een fact check van het coronavirus, kan je terecht op de website gezondheidenwetenschap.be.