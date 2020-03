56 coronadoden in de afgelopen 24 uur en 434 nieuwe opnames in het ziekenhuis

Er zijn 56 nieuwe coronadoden in ons land, waarmee de teller op 178 staat. Dat is de grootste stijging van het aantal doden tot nog toe.

Het aantal bevestigde besmettingen in ons land is opgelopen tot 4.937, dat zijn er 668 meer dan gisteren. Waar de stijging van het aantal opgenomen patiënten in de ziekenhuizen twee dagen achter elkaar minder sterk was - het enige lichtpuntje voorlopig in de harde cijfers van de coronacrisis - neemt het aantal patiënten in de ziekenhuizen opnieuw fors toe. Momenteel verblijven er 2.152 mensen met corona in een Belgisch ziekenhuis, dat zijn er liefst 434 meer dan gisteren, toen er sprake was van 256 extra patiënten. Op dit moment liggen er 474 coronapatiënten op intensieve, dat zijn 93 meer dan gisteren.