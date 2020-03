Enquête: “44 procent van jongeren respecteert maatregelen tegen coronavirus niet”

Uit een bevraging van consumentenorganisatie Test Aankoop blijkt dat de door de regering opgelegde maatregelen nog onvoldoende worden opgevolgd. De meest opmerkelijke statistiek is dat 23 procent van de bevolking de aanbevelingen niet strikt opvolgt. Bij jongeren, in de leeftijdsgroep tussen 18 en 21 jaar, is dat zelfs 44 procent.

“Test Aankoop roept de overheid dan ook op om vooral deze bevolkingsgroep te blijven sensibiliseren en te sanctioneren bij het niet respecteren van de maatregelen”, staat in een persbericht te lezen.

Wat nog blijkt: veel Belgen respecteren de quarantaine in geval van symptomen niet. “16 procent van de bevraagde personen verklaarde een van de hoofdsymptomen van Covid-19 - koorts, droge hoest, moeilijke ademhaling - te hebben gehad. Toch ondernam 64 procent van hen geen medische stappen - raadplegen huisarts, de coronavirus infolijn te contacteren, naar de spoeddienst gaan, enz. Van de 4 procent die minstens tekenen van twee symptomen vertoonden, ondernam 4 op de 10 niets.”

Bovendien blijkt uit de enquête dat slechts 24 en 39 procent van de mensen die één of meerdere symptomen hadden de quarantainemaatregelen gerespecteerd heeft. “De anderen deden dit helemaal niet of verlieten het huis voor noodzakelijke benodigdheden of omwille van het werk. We weten ondertussen nochtans wel hoe belangrijk het is om zich in geval van een mogelijke besmetting zo goed mogelijk te trachten isoleren.”

“Dit soort gedrag houdt een risico in voor de gezondheid van de Belgische samenleving in diens geheel”, zegt woordvoerder Simon November. “Wij roepen alle burgers op tot individuele discipline in deze moeilijke tijden zodat we zo snel mogelijk deze crisis achter ons kunnen laten.”