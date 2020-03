Een coronadag in het leven van Hans Vanaken: van een strandwandeling met de hond tot een battle op Fortnite

Begin dit jaar ontving hij nog zijn tweede Gouden Schoen, maar Hans Vanaken is niet enkel een krak op het voetbalveld. Ook op sociale media is het leuk hem te volgen. Zo plaatste hij een dagboek online van zijn belevenissen in coronatijden.

We krijgen een gedetailleerde inkijk in het leven van de Club-speler. Zo komen we te weten hoe hij aan zijn eten komt, waarom hij gaat wandelen met een fles rum en welke games hij zoal speelt. En dat allemaal voorzien door het deskundige commentaar van Vanaken zelf.