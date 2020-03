Hoogzwangere actrice Chloë Sevigny moet alleen bevallen door coronavirus

Chloë Sevigny (45), die over enkele weken moet bevallen, heeft op Instagram aangegeven dat ze bezorgd is over wat er zal gebeuren als ze eenmaal in de verloskamer terechtkomt. In New York City mogen door het coronavirus namelijk geen partners aanwezig zijn bij de bevalling.

Het is voor iedereen een moeilijke tijd, maar voor zwangere vrouwen in New York heeft het coronavirus wel heel bijzondere gevolgen. Zo ook voor cultactrice Chloë Sevigny, bekend van onder meer films als ‘Boys don’t cry’ en ‘Kids’ en series als ‘Big love’. Zij is momenteel hoogzwanger en kreeg van het New York-Presbyterian Hospital te horen dat partners of andere personen die steun bieden niet toegestaan zijn tijdens verloskundige ingrepen.

Ze zal dus, net als heel wat andere vrouwen daar, alleen moeten bevallen, zonder haar partner en galeriehouder Sinisa Mackovic. Een bittere pil om te slikken. Ze deelde daarom op Instagram een foto van zichzelf met haar ondertussen flinke buik en een steunende boodschap voor andere zwangere vrouwen. “Ik hoop dat alle gezinnen wat rust kunnen vinden. Het nieuws dat we alleen moeten bevallen, is namelijk bijzonder stresserend voor ons allen.”

Bij ons andere maatregel

In ons land is geen dergelijke maatregel van kracht en mag de partner wel nog de bevalling bijwonen. Bezoek is wel niet toegestaan en de Vlaamse Vereniging voor Gynaecologen roept de partners wel op om ofwel in het ziekenhuis te blijven na de bevalling ofwel om naar huis te gaan en daar te blijven.

“De partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en krijgt hierna de keuze: ofwel blijft hij/zij slapen en permanent in de kamer, ofwel gaat hij/zij naar huis, maar mag hij/zij niet meer op bezoek komen tot moeder en kind naar huis gaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan”, klinkt de richtlijn.