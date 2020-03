Naaimarathon Hechtel-Eksel levert 1.500 mondmaskers op

Hechtel-Eksel - Toen de naaimarathon tegen kinderarmoede door het coronavirus werd afgelast, bleven de organisatoren niet bij de pakken zitten. De afgelopen week werd voor hen een ware mondmaskermarathon.

Kelly Leenaerts zette samen met Maria en Lisette Hermans een naaimarathon op tegen kinderarmoede. Die was normaal gepland op 28 maart, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. Het evenement ging niet door. Toch bleven de dames niet bij de pakken zitten: met alle gekregen stoffen begonnen ze mondmaskertjes voor de gemeente te naaien. En het enthousiasme was groot!

Dinsdag 17 maart: Naaimarathon met z’n drietjes

Na Lisette en Maria warm te krijgen, begonnen ze ook bij Maria in de living stoffen te knippen om maskertjes te maken, die ze uiteindelijk ook zouden verdelen. In één zakje staken ze 20 stuks. Intussen bleven ze wassen (kookwassen van katoenen stoffen), drogen en strijken. Uiteindelijk stopten ze pas om 1.30 uur ’s nachts. Dat leverde zo’n 300 maskertjes op.

Woensdag 18 maart: Ferm Hechtel en Eksel helpen een handje

Kelly, Maria en Lisette beslissen om alle leden van Ferm Hechtel en Ferm Eksel erbij te betrekken. De dames die willen naaien, mogen Kelly via gsm contacteren. Vervolgens wordt er bij hen een pakketje met materialen aan huis bezorgd, vergezeld van de nodige instructies. Op woensdag staan er 350 mondmaskers op de teller die we zorgvuldig verpakt in de nodige zakjes in de box aan het gemeentehuis droppen.

Donderdag 19 maart: vrijwilligers via Hechtel-Eksel Helpt

Op donderdag 19 maart postte Kelly de oproep ook in de Facebookgroep 'Hechtel-Eksel helpt'. Er volgt veel reactie en ze gaan weer aan de slag in de living van Maria. Nu helpt Jos (Maria haar man) en Marie-Claire ook mee. Ze maken alweer 620 mondmaskers, noteren adressen en brengen ze tot aan de deur. Aangezien er verschillende modelletjes en patronen de ronde doen, vragen veel vrijwilligers meer uitleg geven bij het correcte modelletje. De telefoon staat roodgloeiend.

Vrijdag 20 maart: brievenbus gemeentehuis puilt uit

Ze werken weer met z’n vijven verder. Aan de lopende band wassen, drogen, strijken, knippen, sorteren, adressen toevoegen, wegbrengen... Het resultaat: opnieuw 327 maskers. De box aan het gemeentehuis is verdwenen. Bijgevolg steken de mensen steken hun maskertjes in de brievenbus, maar die zit al snel overvol.

Zaterdag 21 maart: zorgen voor ons zorgpersoneel

De telefoon blijft gaan. Kelly en de vrijwilligers kunnen niet meer volgen met sorteren. Verschillende vrijwilligers vragen of Kelly en co de maskers kunnen komen ophalen om dan naar de bib of het gemeentehuis te brengen. En dat doen ze. Opnieuw 271 stuks om uit te delen bij Den Boogerd en aan de zelfstandige thuisverpleegsters en -verplegers van Hechtel-Eksel.

Zondag 22 maart: blijven gaan

De telefoon blijft voortdurend rinkelen. Mensen vanuit alle kanten van Limburg willen stof en patronen voor de maskers, allemaal geleverd voor hun deur en voor eigen gebruik, niet om aan het zorgpersoneel te doneren… Dit is niet de bedoeling. De maskertjes gaan naar die mensen die ze het meest nodig hebben: het zorgpersoneel. Hierop beslisten de dames om een oproep op Facebook te plaatsen om mensen thuis te laten naaien, met eigen materialen.

Eindresultaat:

- 23 machines was gekookt

- 1.500 maskertjes gemaakt

- 2,5 km lint gebruikt

- 57 km gereden voor de leveringen

Maandag 23 maart: moe maar voldaan

Iedereen heeft nog steeds mondmaskertjes tekort. Gelukkig wordt er van alle kanten hulp aangeboden. Omdat er intussen mondmaskertjes voor de ziekenhuizen werden geleverd, nemen we wat gas terug. Voorlopig zijn we even voldaan. Maar… als gemeente Hechtel-Eksel volgende week nog maskertjes nodig heeft, beginnen we er weer aan!