Vrouw vergeet één ding wanneer ze naar toilet gaat tijdens videogesprek met collega’s

Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, werken mensen overal ter wereld van thuis uit. Om contact te houden met collega’s is een videoconferentie de beste oplossing, maar tijdens zo’n videogesprek moet je voortdurend onthouden dat je gefilmd wordt. Dat was deze vrouw even vergeten toen ze dringend naar het toilet moest tijdens een gesprek met tien collega’s en haar camera meenam.

Het is niet duidelijk of het gesprek en het gênante tafereel in het kleinste kamertje echt zijn of in scène werden gezet. “De video moet toch vals zijn”, vraagt iemand zich luidop af op Twitter. “Waarom zouden ze dit filmen? Als het echt is, de persoon die de video postte zonder haar toestemming zal toch wel problemen krijgen? Als het echt is en Jennifer haar toestemming gaf, is ze mijn nieuwe heldin.”

Ondanks de onduidelijke herkomst van het fragment, werd de video al miljoenen keren bekeken op sociale media. De beelden werden talloze keren gedeeld, waardoor de hashtag #PoorJennifer – de vrouw heet volgens de video Jennifer Miles – enorm populair is.

Velen maakt het trouwens niet uit of dit vals is. “Fake of echt, Jennifer is een nationale heldin”, luidt het in de reacties. “Ze is net zoals iedereen: ze probeert om te gaan met deze gekheid en zich aan te passen aan telewerken. Ze heeft ook heel wat mensen van een gênante situatie gered als ze ooit een videoconferentie willen houden.”

