Hasseltse Versuz beste club van de Benelux: “De ultieme beloning”

Hasselt -

Volgens het internationale DJ Magazine is de Hasseltse discotheek wereldwijd de 34ste beste club ter wereld. In de Benelux is Versuz zelfs de absolute topper. Dat valt te lezen in de jaarlijkse ‘DJ MAG TOP 100 CLUBS’ met de 100 beste clubs ter wereld. Sinds 2015 is Versuz een vaste waarde in de lijst. Nu maakt de club een flinke sprong van 6 plaatsen naar de rang 34 en een winst van 30 plaatsen tegenover 2015.