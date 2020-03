Pirelli schrapt voor het eerst sinds 1983 zijn beroemde kalender

De Italiaanse autobandenfabrikant brengt als sinds 1964 een felbegeerde kalender uit, maar die zal in 2021 niet verschijnen door de coronacrisis. Het bedrijf schenkt in de plaats 100.000 euro aan het onderzoek naar het virus.

De Pirelli-kalender, bijgenaamd The Cal, zal in 2021 niet verschijnen. In plaats van de productie voor de nieuwste editie op te starten, werd besloten om een deel van het geld dat daar normaal voor zou worden gebruikt te schenken aan het onderzoek naar het coronavirus. Milaan, de thuisstad van Pirelli, is namelijk ongemeen hard getroffen door de coronacrisis.

Als je in acht neemt dat het vorig jaar zes maanden duren om de kalender te fotograferen en te produceren, dan leek het dit keer sowieso al een haast onhaalbare kaart om alles op tijd af te krijgen. Maar toch is het niet de eerste keer in de geschiedenis van de kalender dat er geen editie komt.

“De productie van de kalender werd eerder al stopgezet, een keer in 1967 en ook tussen 1975 en 1983”, zegt CEO Marco Tronchetti Provera in een mededeling. “De ongekende noodsituatie veroorzaakt door Covid-19 heeft ons vandaag gedwongen om dit opnieuw te doen. We zullen het project weer oppikken wanneer de tijd daarvoor rijp is en samen met de mensen die er nu al aan meewerkten.”