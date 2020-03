“Ga weg, we gaan allemaal sterven door jou”: verpleegster krijgt dreigbrieven

Een thuisverpleegster uit het Waalse Wanze, in de provincie Luik, krijgt sinds de uitbraak van het coronavirus dreigbrieven onder de deur van haar appartement geschoven. “Ga weg, we gaan sterven door jou”, staat erop. Sommigen gaan zelfs nog verder dan dat. “Ik begrijp er niets van”, zegt Sabrina in de kranten van Sudpresse.