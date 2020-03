Geen enkele waarschuwing meer, maar wel meteen een boete bij overtreden van coronaregels

Binnenlandse Zaken vraagt met aandrang dat iedereen de coronamaatregelen respecteert. “Zo niet brengt u andere mensen in gevaar, en zijn er desnoods nog strengere regels nodig.” Toch lappen veel mensen de regels aan hun laars. De politie stelde al bijna 2.600 pv’s op, blijkt uit een rondvraag. En dat aantal zal nog fors stijgen. Het College van Procureurs-Generaal eist dat elke inbreuk voortaan wordt bestraft met een boete van minstens 250 euro.

Mensen die rustig een huurappartement gaan bezichtigen, jongeren die vaak nog in groten getale samenkomen, of werknemers die met 6 in een busje onderweg zijn: ondanks de dagelijkse smeekbede van de overheid ...