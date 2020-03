“De F1 komt pas terug in de zomer”

De CEO van de Formule 1, Chase Carey, verklaarde dat hij mikt op vijftien tot achttien races in 2020. McLaren Racing-baas Zak Brown denkt dat het seizoen pas in de zomer op gang zal komen.

Chase Carey bekijkt het optimistisch met een schatting van vijftien tot achttien races in het seizoen 2020. Ondertussen zijn al acht van de geplande tweeëntwintig races geannuleerd of uitgesteld en niemand weet hoe lang het coronavirus de wereld nog in een wurggreep zal houden.

Zak Brown bekijkt het wat voorzichtiger en denkt dat het F1-seizoen pas in de zomer zal kunnen starten. Dat vertelt de Amerikaan, die sinds zijn terugkeer uit Melbourne in quarantaine zit, in een videoboodschap.

"Als de wereld het toelaat, kunnen we de Formule 1 weer zien racen deze zomer," zegt Brown. "Iedereen kent alle verschuivingen. We werken hard achter de schermen om zoveel mogelijk wedstrijden te houden. Maar het moet duidelijk zijn dat voor McLaren, voor alle raceteams, voor de Formule 1-leiding en voor de FIA, veiligheid op de eerste plaats komt".

"Het plan is om deze zomer te beginnen racen. Dan moeten we een goed seizoen kunnen hebben. We missen onze Grand Prix-sport ook erg. Misschien als we op een dag weer kunnen racen, zullen we wat meer waardering tonen voor alles wat tot nu toe als vanzelfsprekend werd beschouwd".

"In een situatie als deze moeten we eerst ons team beschermen. Maar dan moeten we ook manieren bedenken om in contact te blijven met de fans. E-sport is een oplossing, ik kan me goed voorstellen dat de reputatie en populariteit van de virtuele autosport zal toenemen. We willen de komende tijd actief blijven op onze sociale netwerken om onze gemeenschappelijke liefde voor het racen te delen".

"Blijf alsjeblieft gezond, volg het advies en de regels van je regeringen op, dan komen we hier samen doorheen en op een dag ontmoeten we elkaar weer op het circuit."

