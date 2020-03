Zes op de tien bedrijven hebben voorbije twee weken telewerk ingevoerd

Zes op de tien bedrijven in België hebben de voorbije twee weken telewerk ingevoerd. Dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van voor de uitbraak van het coronavirus, zo blijkt woensdag uit een bevraging van hr-dienstenleverancier Acerta bij 134 bedrijven met minstens 50 werknemers. Volgens Acerta heeft de coronacrisis de terughoudendheid rond telewerk grotendeels weggenomen en zou dat een blijvend effect kunnen hebben.

“De toename is logisch, want de oproep van de overheid was duidelijk: voer telewerk in waar het kan”, zegt Kathelijne Verboomen, directeur kenniscentrum Acerta Consult. “Er is een duidelijke shift gemaakt ...