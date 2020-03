Wordt de voetbalcompetitie in de lagere reeksen na 1 mei nog hervat of niet? En zoniet, mogen de huidige leiders dan promoveren of wordt dit seizoen ‘geneutraliseerd’? Die knoop hakt Voetbal Vlaanderen eerstdaags door. “We willen snel duidelijkheid, maar welk scenario het ook wordt, een financiële kater houden we hier sowieso aan over”, klinkt het bij een rondvraag bij Limburgse clubs.