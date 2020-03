Uittredend olympisch kampioen in het wegwielrennen Greg Van Avermaet (34) onderging gelaten het nieuws dat Tokio 2020 werd verschoven. “Vooral voor de oudere atleten is dit een streep door de rekening, maar met ‘halve’ Spelen waren we ook niets”, vindt hij. De enige Belg die al helemaal zeker was van zijn selectie was Remco Evenepoel als Europees kampioen tijdrijden. “Toch eens goed gevloekt.”