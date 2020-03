Een man van 29 heeft afgelopen vrijdag geprobeerd zijn stervende vader mee te nemen uit het ziekenhuis Saint-Luc in de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. De vader, een vijftiger, was besmet met het coronavirus.

De zoon Ahmet T. had het er uitermate moeilijk mee dat hij zijn vader slechts korte tijd mocht zien. Volgens wat we vernamen was hij ook de dagen ervoor telkens langsgegaan en moest hij door het personeel ...