Informele gemeenteraad via videoconferentie over coronacrisis in Kinrooi

Kinrooi -

De gemeenteraad van Kinrooi komt woensdagavond om 20 uur informeel samen om de genomen maatregelen tijdens deze coronacrisis te bespreken. “Enkel het college zal fysiek aanwezig zijn”, zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V). “We gaan via een videoconferentie in gesprek met de oppositie en onze partijgenoten uit de meerderheid om de genomen maatregelen te bespreken. Er mogen vragen gesteld worden en op deze manier willen we de huidige situatie van Kinrooi uitleggen en bespreken met de anderen”, aldus Brouns.