Remco Evenepoel ziet ook het positieve van het uitstel: “Volgend jaar zal ik nog sterker zijn en meer ervaring hebben”

Remco Evenepoel zou volgende zomer één van onze grootste kandidaten zijn op olympisch eremetaal. Het 20-jarige toptalent probeert het uitstel van de Spelen in het juiste perspectief te plaatsen.

De renner van Deceuninck - Quick-Step stak aanvankelijk zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. “Het is zwaar om horen dat al het werk dat je ’s winters hebt gedaan voor niets is geweest”, klonk het. “Enfin, het was niet allemaal voor niets maar wanneer je zo naar een doel toewerkt en als je voelt dat de vorm almaar beter wordt, dan komt het nieuws aan. Natuurlijk gaat de gezondheid van iedereen boven alles. Iedereen moet gezond zijn. Het lijkt wel of de wereld momenteel stilstaat, het is gewoon gek. De Spelen uitstellen was dan ook de enige correcte beslissing die ze konden nemen.”

Evenepoel zal ook volgend jaar nog altijd maar 21 jaar jong zijn. “En ik ga me dan ook opnieuw voor de Spelen voorbereiden zoals ik het dit jaar heb gedaan”, klinkt het strijdvaardig. “Misschien is het voor mij niet eens zo slecht. Het geeft me één jaar extra om mijn lichaam te ontwikkelen, om meer ervaring op te doen ook.”

De renner riep iedereen nog eens op om alle richtlijnen te volgen. “We moeten luisteren naar wat men ons opdraagt”, klonk het. “Daarin moeten we elkaar steunen. Vermijd sociale contacten. Ga naar buiten maar dan enkel voor een wandeling. En draag zorg voor elkaar, enkel zo kan deze situatie snel opgelost zijn.”