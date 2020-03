Kleine modemerken smeken om aandacht van online consument in coronacrisis

Hasselt -

In navolging van de open brief van Wouter Torfs en de grote Belgische modebedrijven, hebben nu ook zestien kleinere modemerken in ons land zich verenigd. Ze hopen dat de consument hen de komende weken niet vergeet. “Nog meer dan de grote ketens, hebben wij onze fysieke winkels nodig om ons verhaal te kunnen brengen. Maar die zijn nu gesloten.”