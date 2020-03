We zijn niet alleen: lockdown voor ruim derde van de wereldbevolking

Met de lockdown in India, die om middernacht plaatselijke tijd in zal gaan, worden wereldwijd nu al meer dan 2,6 miljard mensen door hun autoriteiten gevraagd om thuis te blijven en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Dat leidt het Franse persagentschap AFP dinsdag af uit cijfers in een eigen database. Aangezien de totale wereldbevolking door de Verenigde Naties wordt geschat op 7,8 miljard, gaat het om ruim een derde van alle mensen die op deze aardbol rondlopen.

Het merendeel van de betrokken landen hebben hun inwoners verplicht om zichzelf in hun woning te isoleren. De maatregels hebben betrekking op minstens 2,24 miljard mensen, verspreid over minstens 42 landen of grondgebieden.

Van Nepal tot Zuid-Afrika

Onder meer heel wat landen in Europa - waaronder België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje - maar ook bijvoorbeeld Colombia, Argentinië, Nepal, Irak, Madagaskar en de Amerikaanse deelstaat Californië hebben inmiddels voor deze aanpak geopteerd. India en Nieuw-Zeeland hebben zich zopas aan dat lijstje toegevoegd. Vanaf donderdag doet ook Zuid-Afrika mee. In de meeste van deze gebieden mogen de mensen wel nog hun huis uit om te gaan werken, levensnoodzakelijke inkopen te doen of om zorg te bieden.

Minstens vijf landen of grondgebieden - goed voor meer dan 226 miljoen personen - zoals Iran, Duitsland en Canada hebben hun bevolking opgeroepen om thuis te blijven en verplaatsingen en contacten zo veel mogelijk te mijden, maar zonder de aanbevelingen een verplicht karakter te geven.

Avondklok

Verder hebben minstens vijftien landen en gebieden - goed voor meer dan 189 miljoen inwoners - een avondklok ingesteld. Dat is onder meer het geval voor Saoedi-Arabië, Ivoorkust, Chili, Manilla en Servië. Egypte volgt woensdag.

Tot slot zijn er ook een paar landen die hun voornaamste steden in quarantaine hebben gezet. Al die steden samen - zoals de 27 grootste steden van Bulgarije, Almaty en Nur-Sultan in Kazachstan en Bakoe in Azerbeidzjan - vertegenwoordigen zo’n 10 miljoen inwoners. (belga)