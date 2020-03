Mathieu van der Poel over uitstel Spelen: “Misschien moet ik volgend seizoen kiezen tussen grote ronde of Tokio”

Ook voor Mathieu van der Poel is het uitstel van de Olympische Spelen geen goed nieuws. De Nederlander uit ‘s-Gravenwezel wilde in Tokio olympisch goud op de mountainbike veroveren zodat hij zich nadien meer op de uitbouw van zijn wegcarrière kon concentreren. Die planning krijgt een knauw.

“Het is een erg jammerlijke, maar wel begrijpelijke beslissing”, reageert de kopman van Alpecin-Fenix. “De gezondheid gaat voor. Anderzijds blijf ik toch met een rotgevoel achter. Vier jaar geleden hebben we een plan opgemaakt richting de Spelen van Tokio, en dat plan valt nu eigenlijk in het water.”

En dat zorgt voor mentale schade, geeft de wereldkampioen veldrijden toe. “Het is mentaal niet gemakkelijk als je daar al vier jaar mee bezig bent, maar dat is voor iedereen wel het geval die op lange termijn heeft toegewerkt naar een doel in deze periode. Voorlopig is er ook weinig duidelijkheid wanneer we weer aan koersen toe zijn. Ik blijf voorlopig bezig, maar een echt plan maken lukt uiteraard niet, al zijn er wel enkele pistes.”

Zo hoopt Van der Poel dit jaar nog te kunnen presteren. “Ik hoop bijvoorbeeld wel dat het WK mountainbiken in Albstadt (26 tot 28 juni, red) doorgaat zoals voorzien. Wat de Olympische Spelen in 2021 betreft? Het is moeilijk om vooruit te blikken, het is in de eerste plaats afwachten wanneer ze de Spelen zullen laten doorgaan. Ikzelf hoop op dezelfde periode, zodat ik eerst de klassieke campagne kan afwerken, zoals dat nu ook gepland was. Enig nadeel is dat ik dan misschien zou moeten kiezen tussen de Olympische Spelen en een grote ronde. Maar dat ik voorlopig blijf mountainbiken, is wel zeker. De rest zien we later wel.”