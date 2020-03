Burgemeesters vragen lockdown voor asielcentra in Leopoldsburg en Helchteren

Houthalen-Helchteren / Leopoldsburg -

De burgemeesters van Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg vragen aan de federale overheid en het Rode Kruis een lockdown voor de asielcentra in hun gemeente. “Want we krijgen te veel signalen over regels die niet nageleefd worden”, zeggen Alain Yzermans (sp.a) en Marleen Kauffmann (CD&V).