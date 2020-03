Tennissers Joran Vliegen (26) en Sander Gillé (29) zouden in Tokio voor het eerst proeven van de Spelen. Het Limburgse dubbelduo moet nu een jaartje wachten op die vuurdoop.

“Deze beslissing komt niet als een verrassing, als je ziet wat er momenteel allemaal gaande is in de wereld”, reageert Vliegen. “Dit was ook de enige logische conclusie. Eén: gezondheid gaat boven alles ...