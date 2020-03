Limburgse Britten getuigen: “Ziekenhuizen en voedselbanken in de problemen”

Zelfs nadat premier Johnson maandagavond een lockdown aankondigde, lappen sommige Britten de regels nog aan hun laars. Dinsdag doken weer beelden op van overvolle metro’s in Londen. Intussen zijn winkels leeg en komen ziekenhuizen en voedselbanken in de problemen. Vier Limburgse Britten getuigen.

Valeska Rutten in Londen

Voor Valeska Rutten (42), oorspronkelijk uit Rekem (Lanaken), zit thuiswerk er niet in. Ze werkt als vroedvrouw in het ziekenhuis van Hillingdon in Groot-Londen. “Het coronavirus ...