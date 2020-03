Voor Jelle Geens komt het nieuws over het uitstel van de Spelen niet als een totale verrassing. “Na de discussie van de voorbije dagen had ik me er wel enigszins aan verwacht”, reageert de 26-jarige triatleet uit Heusden-Zolder.

“Mijn voorbereiding was net als waarschijnlijk alle andere atleten al aangepast. Normaal gesproken zou ik nu in Florida in groep aan het trainen zijn, maar nu doe ik dat in m’n eentje thuis.”

Toch overheerst ...