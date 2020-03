Jens Schuermans: “Teleurstellend, maar uitstel is geen afstel”

“De enige juiste beslissing, ook al is het heel teleurstellend als je mentaal al vier jaar naar die Spelen toewerkt”, reageert mountainbiker Jens Schuermans op de verdaging van Tokio 2020. “Maar uitstel is geen afstel. Ik neem aan dat mijn plaats voor Tokio beschermd is. Maar eerst moeten we die coronacrisis globaal oplossen.”