Vijf Belgische merken met een creatieve oplossing voor in coronatijden

Merken en bedrijven komen in de coronacrisis creatief uit de hoek om in te spelen op de noden van klanten. Vijf leuke initiatieven op een rij.

Flâneur

Het Gentse Flâneur Clothing heeft een tijdelijke collectie van truien en T-shirts gelanceerd met de niet mis te verstane boodschap ‘Blijf in uw kot’. Een antwoord op de lockdown-feestjes die massaal werden georganiseerd voor de strenge maatregels werden ingevoerd om een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Voor een T-shirt , verkrijgbaar in vier kleuren, betaal je 29,95 euro. Een sweater, te koop in vijf kleuren, kost 49,95 euro.

Ferm

Ook de Vlaamse kledingwinkel Ferm uit Oostende wil dezelfde boodschap verspreiden met een kledingstuk: hoodies. Toon hem aan je vrienden tijdens en digitaal gesprek, op sociale media, maar voer vooral de daad bij het woord en blijf binnen. Leuk om door te dragen na de crisis - als je eens geen zin hebt om uit te gaan op vrijdag of zaterdag. “Ik blijf in mijn kot”, is voortaan een modieuze keuze. Voor de hoodie betaal je 59,95 euro. Liever een T-shirt met het West-Vlaamse ‘Bluuftinjekot’? Deze kosten 29,95 euro.

JBC

JBC lanceert een website om ouders het reilen en zeilen uit te leggen van de populaire app TikTok, een tool die bij de jonge generatie zeker vaak aan bod zal komen om verveling tegen te gaan. Mama’s en papa’s die met vragen zitten kunnen surfen naar whatthetiktok.be. Hier vinden ze tips en tricks van experts, onder meer Niels van Paemel van Child Focus, Elke Boudry van Mediawijs en Tom De Leyn van Ugent.

Kapselkits

Ook kapper Jochen Vanhoudt, die zijn salon sluit omdat hij de vereiste afstand in deze crisistijd niet kan garanderen, komt creatief uit de hoek. Hij stelt - op vraag van bestaande en nieuwe klanten - kleurkits samen. Dus tijdens de quarantaine hoef je jezelf al geen zorgen meer te maken over een uitgroei. Of een uitgroei bijkleuren met faliekant mislukt resultaat. De kits kosten 32 euro. Meer info: jochenvanhoudt.be

Bioscoop bij jou binnen

En het Gentse filmbedrijf Lumière doet ook een geste in deze onzekere periode. Het platform maakt films, die momenteel normaal alleen op het witte doek te bekijken zouden zijn, beschikbaar voor in je home cinema. Tips: trek iets moois en comfortabel aan, maak je eigen popcorn en installeer je voor de tv, die dienst doet als de cinema - hallo date night in eigen huis! De films, die in deze uitzonderlijke periode veel sneller thuis kunt bekijken, vind je in de cinemahoek op www.lumiereseries.com. Maak een account aan en koop een ticket voor een avondje bioscoop voor 8 euro. De film blijft 48 u online beschikbaar.