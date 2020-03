Een leuke bal tegen de verveling

Ulbeek

Wellen - Om de kleuters wat op te vrolijken in deze coronatijd hebben de kleuterjuffen van Ulbeek hun kleuters een mooie bal aan huis bezorgd.

"Een vreselijk virus is in het land en daardoor loopt alles zowat uit de hand. Met de uitspraak 'blijf in uw kot', blijft nu ook onze school grotendeels op slot", klinkt het in Ulbeek. "Jullie vervelen jullie misschien en daarvoor hebben wij een verrassing voorzien. We kunnen niets van Pasen uitdelen, daarom krijgen alle kleuters nu een mooie bal om leuk mee te spelen.

Probeer toch maar positief te zijn en maak het thuis gezellig en fijn!"