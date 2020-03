Lize Broekx en Hermien Peters zullen deze zomer niet in de baai van Tokio kajakken. “Dit gooit heel ons leven overhoop. Maar dat doet de coronacrisis bij iedereen, daar wil ik niet over klagen”, zegt Broekx.

“Natuurlijk zijn we niet verrast. Ik ben blij dat de beslissing nu is gevallen, en niet over vier weken”, reageert Lize Broekx. “We hebben de coronacrisis elke dag op de voet gevolgd. We waren voor drie ...