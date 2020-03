Vijf nieuwe coronadoden in Limburg brengen balans op 21 overlijdens

Hasselt - Er zijn opnieuw vijf patiënten met een coronabesmetting overleden in Limburg. Dat brengt de totale balans van het aantal coronadoden in Limburg op 21. Opnieuw stierven twee coronapatiënten in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden, waar de teller nu al op acht doden staat.

Het aantal coronadoden in ons land stijgt vandaag, met 34 nieuwe overlijdens, naar 122. Ook in Limburg blijft het aantal coronadoden fors oplopen. Zo stierven in de Limburgse ziekenhuizen opnieuw vijf coronapatiënten, wat het totaal nu op 21 coronadoden brengt. Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden wordt dag na dag harder getroffen door het coronavirus. In het Truiense ziekenhuis stierven opnieuw twee coronapatiënten, waarmee de balans er al op acht coronadoden staat. Ook het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder heeft twee nieuwe dodelijke coronapatiënten te betreuren, waarmee het totaal daar op drie coronadoden komt. Ook in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stierf opnieuw een coronapatiënt. De teller van het aantal coronadoden staat daar nu op zes. Wat betreft dodelijke slachtoffers zijn het ZOL in Genk (2 coronadoden), Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik (1 coronadode) en het Mariaziekenhuis in Pelt (1 coronadode) momenteel het minst hard getroffen. Het AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren blijft als enige Limburgs ziekenhuis voorlopig gespaard van een dodelijke coronaslachtoffer.

18 nieuwe patiënten in ZOL

In ons land liggen er momenteel 1.859 coronapatiënten in het ziekenhuis, 256 meer dan gisteren. Maandag was er een stijging van 290 opnames, de dag ervoor waren er 335 extra opnames. Het aantal nieuwe opnames in de Belgische ziekenhuizen stijgt dus voor de tweede dag op rij minder snel. Opmerkelijk: Limburg volgt die positieve nationale trend niet. In de Limburgse ziekenhuizen liggen momenteel 213 patiënten met een coronabesmetting, dat zijn er liefst 36 meer dan gisteren, toen er 12 extra ziekenhuisopnames waren. De grote toename van het aantal ziekenhuisopnames in Limburg is voor een groot stuk toe te schrijven aan het ZOL in Genk, waar het aantal opgenomen patiënten op één dag stijgt van 24 naar 42 patiënten. Bij het ZOL hebben ze niet meteen een verklaring voor die plotse stijging. “We zijn in ieder geval klaar om gefaseerd vier nieuwe afdelingen te openen, waar telkens twintig nieuwe patiënten kunnen liggen”, zegt woordvoerder Jurgen Ritzen. Ook in het AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren is er een forse toename van ziekenhuisopnames van 10 naar 17. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt vangt nog altijd het grootste aantal coronapatiënten op: 56 in totaal. Dat heeft voor een stuk ook te maken met het feit dat Jessa coronapatiënten van andere ziekenhuizen opvangt. “Er zijn ondertussen zes coronapatiënten van andere ziekenhuizen naar Jessa getransfereerd”, zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers. “Het gaat om drie patiënten van Sint-Trudo in Sint-Truiden, twee patiënten van het Heilig Hart ziekenhuis in Tienen en één patiënt van AZ Vesalius in Tongeren.” Van de 213 opgenomen ziekenhuispatiënten in Limburg verblijven er momenteel 45 op de intensieve zorgen, gisteren waren er dat nog 38.

Ruim 600 besmettingen

Vanochtend raakte al bekend dat het aantal Limburgers met een bevestigde besmetting is opgelopen tot bijna 600. Dat is opnieuw een forse stijging tegenover maandag toen er nog sprake was van ruim 500 bevestigde besmettingen in Limburg. Het werkelijke aantal besmettingen ligt in Limburg trouwens nog een stuk hoger omdat mensen met lichte symptomen al een tijdje niet meer getest worden. Feit is dat Limburg nog altijd de zwaarst getroffen provincie van het land blijft. Op dit moment zijn in Limburg ruim 70 op 100.000 inwoners besmet met het coronavirus, gisteren waren er dat nog 60 op 100.000, zondag 55 op 100.000 en zaterdag 44 op 100.000.

