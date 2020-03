Deze koninklijke paleizen zetten hun deuren open voor een virtuele tour

Je hoeft helemaal je huis niet uit te komen om een stukje van de wereld mee te pikken. Heel wat musea zwieren virtueel de deuren open, maar je kunt ook in heel wat koninklijke paleizen in Europa terecht voor een online tour. Een overzicht.

Buckingham Palace

Starten doen we met Buckingham Palace, de officiële residentie van Queen Elizabeth. Het paleis telt niet minder dan 775 kamers, waarvan onder meer 240 slaapkamers, 78 badkamers en 19 staatszalen. Ze zijn niet allemaal toegankelijk, maar een deeltje daarvan wel, ook virtueel.

Windsor Castle

Windsor Castle is een negenhonderd jaar oud kasteel dat ook door Queen Elizabeth en haar man prins Philip wordt bewoond. Het kasteel is momenteel gesloten, maar een virtueel bezoekje brengen kan nog altijd. Zo kun je een kijkje nemen in onder meer St George’s Hall, de plaats waar Harry en Meghan hun huwelijksreceptie hielden.

Paleis van Holyroodhouse

Bij de Schotse hoofdstad Edinburgh ligt Holyroodhouse, nog een residentie van Queen Elizabeth. Het werd in 1128 geopend als klooster en in 1501 heropgebouwd als koninklijk verblijf. Heel wat Britse monarchen sleten er hun vakanties.

Drottningholm Palace

Drottningholm Palace is het officiële buitenverblijf van de Zweedse koninklijke familie en is erkend als Werelderfgoed. Het paleis met zijn indrukwekkende tuinen ligt op een van de vele eilanden in het Mälarmeer bij Stockholm. Het zuidelijke gedeelte van het slot is gereserveerd voor de koninklijke familie. De andere delen, de bijgebouwen en de tuinen zijn het hele jaar door te bezoeken, maar nu dus enkel virtueel.

Versailles

Versailles is een van de meest legendarische paleizen wereldwijd en het is ook online toegankelijk. Neem daar gerust je tijd voor, want in vergelijking met bovenstaande residenties is het kasteel gigantisch. Het telt 2.300 kamers die verspreid zijn over een lengte van bijna vijf kilometer. En die kun je dus ook gewoon vanuit je luie zetel bezoeken!

Paleis op de Dam

Het Nederlands koninklijk paleis ofwel Paleis op de Dam bevindt zich in Amsterdam. Het is de locatie waar koning Willem-Alexander officiële gasten ontvangt, maar het is ook opengesteld voor het grote publiek. Maar je kunt dus ook via de virtuele tour rondlopen in de enorme marmeren hal en vele salons.